Marco Amelia, ex portiere del Milan, parla a Radio 24 di Gigio Donnarumma: "Mi dispiace perché in tanti lo hanno criticato in una situazione in cui si sono inserite una serie di circostanze che non conosciamo. Ma ad essere onesto, l'intero caos rinnovo è stato gestito male dal Milan, forse si poteva fare un po' più di silenzio".