Questa sera, oltre ad Italia e Argentina,, pronte a testarsi in vista del prossimo Mondiale. Tantissime partite, alcune nobili, altre meno, ma tutte con diversi motivi d’interesse.L’antipasto è andato in scena alle 17 con ilcapitano, ma protagonista è stato un altro giocatore della nostra Serie A,, che ha sbloccato il match al ’53. A segno anchesu rigore eSempre nel pomeriggio vittoria per 1-0 della Bielorussia in Azerbaijan e pareggio a reti bianche in Macedonia- Finlandia e Cipro- Montenegro. Allabasta una rete diper superare laIl piatto forte è senza ombra di dubbio, sfida tra le ultime due selezioni capaci di vincere un Mondiale (i tedeschi nel 2014, gli iberici nel 2010). A Dusseldorf alle 20.45 Low cerca conferme: è vero che ha dominato il girone di qualificazione, ma è in atto un rinnovamento della rosa dei campioni in carica. Inseriti negli ultimi mesi i varie con l’incognita portiere:, infortunato di lungo corso, è incalzato da, titolare nel Barcellona. Le Furie Rosse del ct, dopo il primo posto nel girone in cui era presente anche l’Italia, cercano di ripartire dopo diverse rassegne continentali andate male.Sempre alle 20.45 un’altra grande esclusa, l’, metterà alla prova ldi. Gli Orange, terzi nell’edizione del 2014, sono in pieno ricambio generazionale: fuori sia dagli Europei francesi che dal prossimo Mondiale, provano a ripartire da stasera guidati dal nuovo ct. Gli inglesi, che in Russia ci saranno, devono comunque cambiare marcia dopo un’eliminazione al primo turno in Brasile e un ottavo di finale clamorosamente perso contro l’Islanda nell’ultimo europeo. Stasera non ci sarà, infortunato, ma per il resto in campo la formazione tipo per cercare di capire quali potranno essere le reali ambizioni in Russia.In serata test anche per ildi, campione d’Europa in carica, in campo a Zurigo contro l’di Mohamed. Sfida tra due nazionali in costante crescita, guidate da due stelle di prima grandezza. I lusitani hanno grandi aspettative per la prossima estate, ma anche gli egiziani, finalisti nell’ultima coppa d’Africa e qualificati dopo 28 anni al Mondiale, cercano importanti conferme per poter dire la loro in Russia.Alle 21 allo Stade de France ladi Deschamps affronta la: entrambe eliminate ai quarti nel 2014, ma con prospettive rosee per la rassegna russa. Nei transalpini protagonista lo juventino, in attacco il formidabile trio, mentre per i sudamericani in campo il milanistae il discusso exNegli altri match in programma ladicontro la, ladiopposta al, l’guidata dacontro l’Ae infineStanotte all'1.30 ladegli “italiani”sfiderà il, rivelazione delle ultime qualificazioni sudamericane mentre alle 3.00 l’se la vedrà con il'6 Rodrigo, '35 Muller'12 Giroud'14 ​Urena'16 Alaba, '36 Arnautovic'6 Murtazayev, '10 Zaynutdinov, '21 Szalai, '39 Seidakhmet, '69 Nemeth'71 aut. Mohammadi'32 Kravets, '38 Al Mowalad'28 Ziyech, '37 Tadic, '40 Boutaib