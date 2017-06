Scendono in campo oggi per alcune amichevoli alcune delle più importanti rappresentative nazionali del mondo. Spicca soprattutto Francia-inghilterra, in programma allo Stade de France di Parigi. In campo anche l'Argentina, che in Australia asfalta per 6-0 il Singapore, il Brasile, che sempre nella Terra dei Canguri rifila un poker ai Socceroos. In Africa si affrontano Sudafrica-Zambia e Camerun-Colombia, in Europa Norvegia-Svezia e Romania-Cile.



Ecco le dirette di tutte le partite:



h 12.05 Australia-Brasile 0-4

1' e 93' Diego Souza (B), 62' Thiago Silva (B), 75' Taison (B),



h 14 Singapore-Argentina 0-6

25' Fazio (A), 31' J. Correa (A), 60' A. Gomez (A), 74' Paredes (A), 90' Alario (A), 93' Di Maria (A).



h 16.30 Indonesia-Porto Rico 0-0

​

h 19 Sudafrica-Zambia 1-1 LIVE

​23' Manyama (S), 72' Mwila (Z)



h 19.45 Norvegia-Svezia 1-0 LIVE

​45' Elyounoussi (N)



h 20 Romania-Cile 1-2 LIVE

​8' Vargas (C), 18' Valencia Rossel (C), 31' Stancu (R)

espulso Medel (C) al 33'



h 20.30 Camerun-Colombia 0-0 LIVE



h 21 Francia-Inghilterra



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Francia (4-4-2): Lloris ; Sidibe , Varane , Umtiti , Mendy ; Dembele . Kante , Pogba , Lemar ; Giroud , Mbappe . All. Deschamps



Inghilterra (4-2-3-1): Heaton ; Bertrand , Cahill , Jones, Trippier ; Stones , Dier ; Sterling, Alli , Oxlade-Chamberlain ; Kane . All. Southgate