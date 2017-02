L'ex difensore viola e attuale opinionista tv Lorenzo Amoruso commenta a Radio Blu così la gara giocata e vinta ieri dalla Fiorentina in Europa League contro il Borussia Monchenglabach: 'Nel primo tempo la Fiorentina è stata in enorme difficoltà sotto il piano difensivo; i tedeschi non davano riferimenti e hanno creato problemi, specialmente sulle fasce. Movimenti sbagliati, e poco pressing. Ha prevalso la paura nella prima frazione di gioco. Nella ripresa la situazione è cambiata, e il Borussia Monchenglabach non è quasi mai stato pericoloso. Hecking ha cambiato i connotati al Borussia, adesso è una squadra molto più abile nel contenimento, e con più soluzioni offensive. La qualificazione non è affatto chiusa, la Fiorentina deve fare grande attenzione, perché sarà una gara molto diversa sotto tutti i punti di vista'.