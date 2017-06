Analisi dura da parte dell'ex difensore di Fiorentina e Rangers, Lorenzo Amoruso, che a Radio Blu ha commentato la situazione di Donnarumma, in relazione a quella di Bernardeschi: "Donnarumma è un buffone, ne contesto il modo di fare, non ti far vedere addolorato o intento a baciare la maglia se vuoi solo pensare ai soldi. Non vedo perchè la situazione Bernardeschi dovrebbe avere un altro epilogo. Sinceramente ci sono pochissime speranze che resti. Vedo che questi giocatori stanno diventando dei bambini rispetto ai miei tempi, e non hanno più gli attributi per rispondere ai procuratori. Rimpiango i Totti e i Maldini, che sono sempre stati veri, magari litigando con squadra e tifosi, ma rimanendo sempre loro".