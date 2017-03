A Radio Blu l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato del possibile futuro tedesco di Sousa: ​"Sousa e il Borussia Dortmund? Non sono convinto. Non capisco perché il club tedesco debba mandare via un allenatore che sta facendo bene. Non precludo nessun tipo di storia in questo momento. Il futuro? Tutto dipende da cosa vorrà fare la Fiorentina e dalla disponibilità economica che la proprietà darà a Corvino. Bernardeschi? Ha voglia di esplodere, vuole provare a giocare contro grandi squadre. E’ una situazione pericolosa".