Lorenzo Amoruso, ex-difensore viola, a Radio Blu parla in ottica mercato di gennaio, specie per quanto riguarda un clamoroso ritorno a Firenze di Stevan Jovetic, in uscita dall'Inter: “Non capisco cosa potrebbe farsene la Fiorentina di un giocatore come JoJo. La squadra viola necessita di rinforzi in difesa e a centrocampo. Mi risulta poi che il montenegrino preferisca il Milan ai viola, non avrebbe da cambiare città e troverebbe Montella'.