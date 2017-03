Lorenzo Amoruso, ex Fiorentina, a Radio Blu parla così del futuro di Federico Bernardeschi e non solo: "Berna ha ancora 2 anni di contratto e sulla carta la Fiorentina dovrebbe star tranquilla. Però sono tante le squadre su di lui dall’Inter al Bayern Monaco. I Della Valle devono decidere da dove ripartire perché aver le idee chiare è la cosa più importante. Che Fiorentina ci sarà l’anno prossimo? Non si può non pensare al futuro già adesso perché è in questi mesi che si pianifica la prossima stagione. Quindi il rinnovo di Bernardeschi va di pari passo con le intenzioni della società per la prossima stagione".