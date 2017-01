L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso commenta così a Radio Blu le ultime vicende di mercato legate all'attaccante viola Nikola Kalinic: 'Non dimentichiamoci che Kalinic è arrivato in Italia soltanto un anno fa. Dover cambiare cultura e spostarsi in Cina non è il massimo. La famiglia avrà giocato un ruolo importante in questa scelta. Sono felice, ma ancora il calciomercato non è finito, ricordiamoci che c’è una clausola, che potrebbe essere utilizzata dalla Fiorentina. Aspettiamo almeno il 2 Febbraio, e forse anche dopo, il mercato cinese finisce più tardi. Strano che adesso nessuno si prenda le sue responsabilità, che il procuratore non dica niente. Le dichiarazioni del calciatore sono importanti, ma perché arrivano solo ora? E’ da tanto che se ne parla. I cinesi quindi, con chi avrebbero trattato finora? Ramadani è stato visto a Milano e Firenze…Troppi sotterfugi e cose da chiarire in questa storia'.