L'ex difensore della Fiorentina e attuale opinionista di Sky Lorenzo Amoruso parla così a Radio Sportiva a proposito della situazione della squadra viola eliminata ieri sera dall'Europa League: “Un traghettatore al posto di Sousa? Non serve a nulla. Cambiare allenatore adesso è un’idea giusta solo per poter gettare basi e preparare la prossima stagione. Fiorentina attesa da 2 mesi di agonia? Niente affatto. I calciatori devono riscattarsi, la società dovrà analizzare bene la situazione e capire dove intervenire, ci sono tanti spazi vuoti nella squadra viola. Veniamo da un mercato estivo inesistente, l’unico nome arrivato in estate di cui si può parlare in termini di utilità è Sanchez, il resto poco davvero, alcuni hanno avuto una partecipazione solo visiva”.