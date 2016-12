Dries Mertens come Pietro Anastasi, anzi meglio: il belga classe '87 ha realizzato una tripletta e un poker consecutivi, nelle sfide di Serie A vinte contro Cagliari e Torino, 7 reti in due match. Meglio appunto dell'ex Juve, l'ultimo calciatore a realizzare due triplette consecutive (con la maglia della Juve, contro Fiorentina e Vicenza, maggio 1974). Calciomercato.com ha contattato in esclusiva l'ex centravanti bianconero, che ha disputato la bellezza di 205 presenze e 78 reti con la Vecchia Signora, per chiedergli alcune impressioni sull'attaccante del Napoli e sul campionato in corso:



Signor Anastasi, ha fatto meglio lei o ha fatto meglio Mertens?



"Ha realizzato un gran record. Io non ho mai segnato un poker in una partita, ma in realtà ho fatto meglio io: ho realizzato otto gol in tre partite di fila perché oltre alle triplette con Fiorentina e Vicenza feci anche una doppietta alla Roma. E’ una grande lotta tra me e lui, ma ai miei tempi era più difficile segnare."





Cosa pensa del belga?



"Mi piace e lo vorrei alla Juventus: strano che in questi anni spesso è partito dalla panchina, al suo posto c’era Insigne ma meritava di giocare."





E il Napoli? Può far paura alla Juve in chiave scudetto, nonostante il ritardo accumulato?



"Il Napoli segna tanto e gioca veramente bene, mi sembra una squadra matura e conscia delle proprie possibilità: mi auguro che la Juventus non debba preoccuparsi. Mi piacerebbe che il Napoli chiuda il campionato al secondo posto, ma credo che possa anche rientrare per lo scudetto e intimorire i bianconeri. E' sicuramente l'avversaria più quotata"





E' il sostituto ideale di Higuain?



"No, non credo lo sia. Non è un centravanti di sfondamento, ma comunque non sta facendo pesare troppo l'assenza di Milik. L'attacco di piccoletti ideato da Sarri mi sembra un'ottima soluzione, non hanno una grande statura ma sono dotati di una classe immane. In questo momento è l'attacco più forte del campionato."





