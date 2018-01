L’accordo di massima è stato raggiunto, adesso si attende solo l’annuncio ufficiale. Il matrimonio tra Carlo Ancelotti e l’Arsenal, dicono gli ultimi rumors di mercato, si farà. Voci seguite e confermate dai bookmaker internazionali che appoggiano in pieno Carletto come successore di Arsene Wenger: tant’è che la quota su Ancelotti all’Emirates, nelle ultime 24 ore è letteralmente crollata, da 16 a 3 volte la scommessa. La prima alternativa è Thomas Tuchel, ex Borussia Dortmund fermo da quando ha lasciato la panchina giallonera: sul tecnico tedesco si punta a 6,00. Poi Diego Simeone, piazzato a 7,00, mentre si sale a 13,00 per Massimiliano Allegri, già in passato accostato ai Gunners, ma nel mirino del Chelsea per la prossima stagione.