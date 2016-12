L'allenatore del Bayern Monaco, Carlo Ancelotti, ha concesso un'intervista a Panorama dove ripercorre i suoi inizi di carriera, rivelando un particolare curioso: "Da ragazzo ero anche un tifoso dell'Inter, in particolare di Mazzola. Quando avevo 19 anni stavano per prendermi dal Parma, ma la cosa non si concretizzò. Ci rimasi molto male, anche se l'anno dopo passai alla Roma e iniziai a giocare in Serie A. Credo che de Boer sia un ottimo allenatore, così come credo che lo sia anche Pioli, a dire il vero. L'Inter sta attraversando un periodo travagliato della sua storia, complice anche il cambio societario. Una persona sola, per quanto brava, non può risolvere tutto. Io sulla panchina nerazzurra? No. L'ho già detto e lo devo per un senso di rispetto alla mia storia".