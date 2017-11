È Carlo Ancelotti una delle poche ancore di salvezza di Carlo Tavecchio, che lunedì prossimo vivrà una giornata decisiva per il suo futuro da presidente della Figc. Durante il consiglio federale convocato per le 12, infatti, l'attuale numero uno del calcio italiano presenterà il suo piano di riforme e come intende far fronte alla clamorosa esclusione della Nazionale dal Mondiale di Russia 2018 e avrà il compito di convincere gli altri consiglieri e rinnovargli la fiducia. Con l'ex allenatore di Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid e Bayern Monaco come parafulmini dalle critiche.



PIRLO NELLO STAFF? - I contatti tra la Federazione e Ancelotti stanno proseguendo in queste ore e, come scrive il Corriere della Sera, il tecnico di Reggiolo nelle ultime ore potrebbe aver parlato direttamente con Tavecchio al telefono. Chiare le sue richieste: un contratto fino al Mondiale del 2022, che si giocherà in Qatar, e piena libertà su progetto tecnico e scelta dei collaboratori. E nel suo staff, oltre a Paolo Maldini nel ruolo di team manager, potrebbe entrare un altro ex calciatore, che ha fatto le sue fortune al Milan: Andrea Pirlo. Al momento è solo un'idea, come scrive La Repubblica, ma l'ex centrocampista bresciano (che ha annunciato il ritiro due settimane fa, ricevendo anche il saluto di Ancelotti) potrebbe avere un ruolo tecnico in azzurro.