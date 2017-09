Botta e risposta a distanza tra Arrigo Sacchi e Carlo Ancelotti sul momento e, soprattutto, sul futuro del Bayern Monaco. "Ho l'impressione - ha detto Sacchi, parlando del tecnico dei bavaresi, suo ex giocatore, in un'intervista all'emittente 'Sport1' - che i cambiamenti farebbero bene al Bayern. Guardo tutti i match del Bayern e mi sembra che la squadra abbia perso il suo entusiasmo. Del resto si invecchia e si perde la passione e la volontà assoluta. E' la vita".



In conferenza stampa alla vigilia dell'insidiosa trasferta di Gelsenkirchen contro lo Schalke, Ancelotti ha risposto con il sorriso al suo mentore: "Sono ancora pieno di energie soprattutto quando si tratta di migliorare la squadra e il gioco - ha assicurato l'allenatore emiliano -. E' il nostro lavoro e io amo trovare nuove soluzioni per i miei giocatori e il mio team. Dovrei invitare Arrigo a una mia festa".