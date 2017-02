Carlo Ancelotti, allenatore del Bayern, ha parlato anche del Napoli e della sfida di Champions con il Real, sua ex squadra, in un lunga intervista al Corriere dello Sport: "Una squadra che in trasferta nel campionato italiano fa 7 gol, com'è accaduto a Bologna, vuol dire che è fortissima. Il Napoli, comunque, non mi sorprende: lo sto seguendo e vedo che gioca molto bene. Quello che mi sorprende, semmai, è che sia riuscito a mantenere la sua straordinaria qualità offensiva anche senza il suo giocatore più importante, Milik. Lo scudetto? La Juve ha forza e vantaggio notevoli, ma vedo che Napoli e Roma non hanno intenzione di mollare". Poi, la Champions: "Vedo tanto equilibrio e già agli ottavi possono venire fuori delle sorprese: Napoli-Real Madrid non è scontata".