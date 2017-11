E' una vigilia agitata più che mai quella della partita di ritorno del play-off che vale l'accesso al Mondiale tra Italia e Svezia. Dopo la sconfitta di misura di Solna, non esistono alternative a un successo che ci permetterebbe di evitare l'incubo dell'unico precedente del 1958, quando gli Azzurri fallirono l'accesso alla fase finale della Coppa del Mondo, e di dare il la alla rivoluzione tecnica che ne scaturirebbe in maniera automatica. Il ct Giampiero Ventura viene ritenuto il principale responsabile dell'attuale momento di crisi e sarebbe il primo a pagare qualora si verificasse l'irreparabile, nonostante un contratto recentemente rinnovato fino a giugno 2020 e con un ingaggio netto vicino agli 1,5 milioni di euro. Secondo La Stampa e Il Corriere della Sera, è difficile ipotizzare che possano arrivare le sue dimissioni, motivo per cui sarebbe liquidato con tanto di buonuscita e per la sua successione avanzano le candidature di Carlo Ancelotti e di un Conte-bis.



E TAVECCHIO? - La scelta di un ct di prestigio internazionale rappresenterebbe anche l'asso nella manica del presidente della FIGC Carlo Tavecchio per rimanere sulla propria poltrona e allontanare le pressioni, che in caso di eliminazione diventerebbero tali da richiederne le dimissioni immediate. Nel 1958, dopo il disastro con l'Irlanda del Nord, la Federcalcio fu commissariata e riformata, mentre al termine della debacle Mondiale del 2014 l'ex numero federale Abete si fece parte subito dopo il ct Prandelli. Rumors da via Allegri riferiscono che Tavecchio non abbia alcuna intenzione di andarsene, nonostante più di qualcuno tra i consiglieri federali, tanto nella galassia della Serie C che della Lega Dilettanti da cui proviene, sarebbero pronti a tradirlo. Una posizione che si farebbe dunque meno solida, in attesa di conoscere anche il pensiero del presidente del Coni Malagò, che per ora ha sempre protetto Tavecchio dalle critiche. La nomina di Ancelotti sarebbe dunque l'ancora di salvezza per il massimo esponente della FIGC, una carta da giocarsi magari anche in caso di qualificazione al Mondiale, considerando il bassissimo indice di gradimento di Ventura presso lo spogliatoio azzurro.