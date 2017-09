Carlo Ancelotti è appena rimasto "senza lavoro", ma potrebbe averlo subito ritrovato: in seguito all'esonero da parte del Bayern Monaco infatti, arrivato nella giornata di ieri dopo la partenza non convincente in Bundesliga e il brutto ko patito al Parco dei Principi contro il PSG, diverse squadre, tra cui il Milan, hanno aguzzato le antenne, per ingaggiare uno dei migliori allenatori d'Europa rimasto improvvisamente senza panchina. Non soltanto il Vecchio Continente però ha palesato ammiratori nei confronti dell'ex tecnico, tra le altre, di Milan, Chelsea e Real Madrid: secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti il Guanghzou Evergrande, società cinese di proprietà dell'Evergrande Group basata a Guangzhou, nel Guangdong, ha offerto un contratto monstre ad Ancelotti.



OFFERTA CHOC: VILLAS-BOAS DA' UNA MANO - L'offerta è di quelle che lasciano a bocca spalancata: 15 milioni di euro per tre anni, per un totale di 45 milioni. L'attuale allenatore del Guangzhou, Felipe Scolari, è infatti seriamente a rischio dopo gli ultimi risultati ottenuti: eliminato dalla Champions League asiatica dallo Shanghai Sipg, squadra allenata da Andrè Villas-Boas, rischia di uscire anche dalla Coppa nazionale (ha perso 2-0 l'andata della semifinale, il ritorno è previsto per domani sempre contro Villas-Boas) e ha pareggiato le ultime due di campionato, dove, anche se è attualmente primo, rischia seriamente di farsi riprendere, dato che ha 4 punti di vantaggio a 4 giornate dalla fine sulla seconda, sempre lo Shanghai Sipg.



LE PAROLE DI BASLER: CAPELLO E LIPPI ASPETTANO - Trovano conferma dunque le parole dell'ex calciatore del Bayern Monaco, Mario Basler, che in Germania, prima dell'esonero, aveva dichiarato che Ancelotti si sarebbe trasferito in Cina, dopo la firma di un ricco precontratto, e sarebbe andato via dalla Germania durante l'inverno, per iniziare sin da gennaio col nuovo club cinese, visto che lì la stagione inzia nel primo mes dell'anno. L'evolversi della situazione difficile in Baviera ha accorciato i tempi. Intanto il tecnico italiano torna subito in panchina, a partire da lunedì prossimo: allenerà infatti i bambini di Gerusalemme, tra le mura della città vecchia, nel campo del Jerusalem Sports playground, per lanciare un messaggio di speranza. Prima di provare a raggiungere i connazionali Fabio Capello e Marcello Lippi, sulla panchina rispettivamente del Jiangsu Suning e della nazionale cinese. Per un Oriente sempre più italiano.



@AleDigio89