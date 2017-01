Carlo Ancelotti scaccia l'ombra di Julian Nagelsmann dalla propria panchina. L'allenatore italiano del Bayern Monaco ha dichiarato in conferenza stampa: "Mi piacerebbe se un giorno Nagelsmann diventasse l'allenatore del Bayern, magari fra 10 o 20 anni. Sicuramente ha delle qualità, sta facendo un gran lavoro al momento e gli auguro il meglio. Ma spero di rimanere al Bayern altri 10 anni o, perché no, anche 20. Ho un contratto per tre stagioni, sto benissimo qui, mi sento come a casa e nemmeno i media sono male. Ma non è ancora il momento di parlare del mio contratto, c'è ancora tanto tempo davanti e penso solo a godermi una bella stagione".



Sabato il Bayern affronta il Werder Brema e Ribery si candida a una maglia da titolare. Contro il Friburgo Ancelotti gli aveva preferito Douglas Costa, poi il francese è entrato a 20 minuti dalla fine e nel recupero ha dato a Lewandowski la palla del gol-vittoria. "E' sempre difficile per me mandare in panchina qualcuno, specialmente un professionista come Ribery. E' in grande forma e può giocare senza problemi ma lo stesso vale per Douglas Costa, che in allenamento era andato meglio che in partita. Hanno caratteristiche diverse, ma sono entrambi importanti per la squadra. Ho a disposizione calciatori molto professionali, ma non posso schierarli tutti insieme".