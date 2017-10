Carlo Ancelotti non ha mai nascosto l'ambizione di guidare una nazionale straniera. Già prima del 2010 aveva fatto l'occhiolino alla Costa d'Avorio, ma alla fine non si è concretizzato il sogno di provare a far vincere il Mondiale a una squadra africana per la prima volta nella storia del calcio. Esonerato dal Bayern Monaco, ieri sera Carletto era a Stamford Bridge per assistere alla sfida in Champions League tra due sue ex squadre: Chelsea-Roma. Nel frattempo il suo nome è stato accostato a Milan e Juventus per i dopo Montella e Allegri.



LA CROAZIA CHIAMA - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Ancelotti è stato contattato dalla Croazia, che dovrà disputare il playoff contro la Grecia per staccare il biglietto per il Mondiale di Russia. La proposta è semplice: Carletto commissario tecnico soltanto per la spedizione del Mondiale. Ora il ct croato è Zlatko Dalic, che ha sostituito Ante Cacic poco prima della sfida decisiva vinta contro l'Ucraina a Kiev. Sarà lui a guidare la nazionale contro la Grecia nel playoff e c'è chi ipotizza che potrebbe restare sulla panchina anche al Mondiale. Ma a Zagabria, nei palazzi del potere, il nome di Ancelotti continua a circolare. La Croazia, se dovesse arrivare a Russia 2018, potrebbe essere la classica sorpresa del torneo. Ha campioni fenomenali, da Modric a Rakitic, da Kramaric a Mandzukic, da Perisic a Kovacic, gente che poche altre nazionali possono schierare. In Croazia sono convinti che con un allenatore stile Ancelotti, cioè uno che sa tenere in pugno lo spogliatoio con il sorriso, si potrebbero raggiungere grandi risultati. Di questioni economiche, in questi primi contatti, non si è parlato, ma Carletto per un Mondiale sarebbe disposto a fare uno sconto.