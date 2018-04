I tifosi della Fiorentina hanno lanciato una moda. Anche i tifosi dell'Inter, imitando i supporters viola, hanno intonato il coro: 'Oh insensibile' all'arbitro Fabrizio Pasqua reo di aver annullato un gol a Karamoh per fuorigioco. Gli ultras nerazzurri hanno colto l'occasione per sbeffeggiare le parole pronunciate da Gigi Buffon dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid.