Dopo l'ufficialità data ieri dalla, anche l'Inter ha ufficializzato ora l'acquisto di. Il centrocampista spagnolo ha sottoscritto coi nerazzurri un contratto triennale.Ecco il comunicato ufficiale:

MILANO -Borja Valero Iglesias è un nuovo giocatore dell'Inter: il centrocampista spagnolo ha sottoscritto coi nerazzurri un contratto triennale.

Nato a Madrid il 12 gennaio del 1985, svolge tutta la trafila del settore giovanile del Real arrivando, nel 2006, ad esordire in prima squadra sia in Champions League, sia in Coppa del Re. Nell'estate dell'anno successivo, Borja Valero viene ceduto al Mallorca: alle Baleari trascorre due stagioni, inframmezzate dall'esperienza di 12 mesi in Premier League con la maglia del West Bromwich Albion. Il secondo campionato con la squadra maiorchina è quello della definitiva consacrazione: il centrocampista madrileno segna 5 reti in 33 partite divenendo una pedina fondamentale nello scacchiere tattico del Mallorca, che chiude la stagione con un sorprendente quinto posto. A coronamento di un grande 2009/10, Borja Valero viene insignito del prestigioso premio Don Balòn riservato al miglior giocatore spagnolo della Liga.

Nel 2010 Valero si trasferisce al Villareal: trascorre due stagioni col Sottomarino Giallo, collezionando complessivamente 97 presenze e 11 reti e raggiungendo le semifinali di Europa League. Nel 2012 la Fiorentina decide di puntare su di lui e lo porta in Italia: Borja diventa immediatamente un pilastro della formazione viola, mettendo in mostra un'abilità tecnica e un'intelligenza tattica decisamente sopra la media e interpretando al meglio qualsiasi ruolo del centrocampo. Nel quinquennio a Firenze, tra campionato, Coppa Italia e coppe europee, scende in campo in 212 occasioni e mette a segno un totale di 17 gol. In Serie A è il terzo miglior assist man considerando tutte le ultime cinque stagioni: in 166 partite sono stati 38 i passaggi vincenti forniti ai compagni.

Con la Spagna ha fatto parte delle rappresentative Under 15, Under 17 e Under 19, con la quale nel 2004 ha realizzato la rete decisiva nella finale dell'Europeo di categoria contro la Turchia. La sua unica presenza con la Nazionale maggiore risale invece all'amichevole del 2011 giocata a Foxborough contro gli Stati Uniti, vinta 4-0 dagli iberici.

Benvenuto a Milano, Borja: in bocca al lupo per l'avventura in nerazzurro!