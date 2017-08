Obiettivo di mercato della Roma, sogno di parecchie squadre dalla Liga, in uscita dal Barcellona: il mercato non si ferma attorno a Munir El Haddadi, noto semplicemente come Munir, attaccante cresciuto in Catalogna che sembra essere finito anche nel mirino della Sampdoria.



A scriverlo è una fonte prestigiosa, ossia il quotidiano Mundo Deportivo, da sempre vicino alle vicende del club blaugrana. Secondo il giornale, Munir è in uscita dal Barça e ci sarebbero parecchie squadre alla finestra: la Roma, ovviamente, ma anche il Deportivo La Coruna, l'Alaves, il Crystal Palace e ora anche la Sampdoria.



Le richieste del club catalano per il gioiellino cresciuto nella Cantera ma prestato la scorsa stagione al Valencia sono piuttosto elevate: si parla di circa 20 milioni di euro per l'esterno destro classe 1995, cifra che però potrebbe scendere ulteriormente negli ultimi giorni di mercato. Lo scorso anno Munir a Valencia è stato protagonista di un'ottima annata, totalizzando 34 presenze con la maglia dei Taronges, condite da 6 gol e 3 assist.