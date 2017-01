A buon fine anche gli ultimi dettagli a proposito dell'affare che porterà Robin Quaison in orbita Juve. Al Palermo andrà una cifra di circa 2,8 milioni di euro, ma la volontà del giocatore sembra compromettere il progetto di trattenerlo in Sicilia fino a fine stagione. Trovato l'accordo con il club rosanero e già definito l'aspetto economico relativo al contratto che legherà Quaison alla Juve, oggi Fabio Paratici e Giuseppe Riso hanno a lungo analizzato proprio la gestione immediata dello svedese classe '93, autore di quattro gol in sedici presenze in questa stagione: dal caos Palermo se ne vuole andare, rimangono quattro giorni per trovare la piazza migliore da cui ripartire. C'è l'Empoli, ci sono anche Genoa e Samp. Ma mentre si lavora e si lavorerà ancora una volta per il futuro, con il tempo che scorre e stringe, la domanda è sempre la stessa: può la Juve senza un colpo a centrocampo di spessore assoluto, puntare realmente ad arrivare in fondo in Champions e al sesto scudetto consecutivo?



