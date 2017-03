Stagione da incubo per l'Ancona. In Lega Pro, il club marchigiano naviga nelle acque agitate della zona playout, avendo un solo punto in più del Fano, ultimo in classifica. Pessima annata dal punto di vista sportivo, che ha scatenato l'ira, ingiustificata, dei tifosi. Ieri al Del Conero, casa del club, una ventina di ultras hanno aggredito la squadra.



EX JUVE PAOLUCCI - Il primo che questi pseudo tifosi hanno affrontato è stato l'attaccante ex Juve e Catania Michele Paolucci, successivamente il resto della squadra e anche l'allenatore, Giovanni Pagliari. Ne è esplosa una piccola rissa, sono volati spintoni e parole grosse, con le forze dell'ordine che sono riuscite a sedare gli animi dopo 5 minuti.



COMUNICATO DELL'AIC - L'assocalciatori si è schierata al fianco dei giocatori biancorossi, questo il comunicato: "L'AIC è vicina a tutti i calciatori dell’Ancona e a tutti i tesserati che subiscono intimidazioni e aggressioni e, sostenendo gli associati vittime degli odierni fatti di Ancona, chiede l’intervento degli organi competenti – federali e statali – per fermare il crescente clima di intolleranza che alimenta le condotte violente e ferisce la dignità dei ragazzi e la loro professionalità come lavoratori, tanto da costringerli, perdurando tale situazione, a valutare la sospensione dell’attività lavorativa".