L'idea era quella di tenere Miangue e cedere Santon, ma molto probabilmente l'Inter si vedrà costretta a fare l'esatto contrario. Per l'esterno italiano non sono arrivate offerte e la sua volontà è quella di proseguire in nerazzurro, mentre l'esterno belga sembra ormai destinato al prestito, sia per sfoltire la rosa a disposizione di Pioli che per garantire al ragazzo una crescita costante.



In mattinata l'agente di Miangue ha incontrato il presidente del Cagliari, Giulini, e insieme hanno iniziato ad imbastire la trattativa che dovrebbe portare Miangue in Sardegna con la formula del prestito. A questo punto sembra ormai quasi certa la permanenza di Santon ad Appiano Gentile.