Parlando ancora ai microfoni di 'E'-Tv', l'ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, è tornato a parlare dei suoi trascorsi alla Roma: "Destro? E' un po' permaloso, questo è il suo difetto. Ma così non va bene, da lui pretendo di più. Ora chiamo Fenucci e Bigon e se me lo consentono ci vado a parlare. I giocatori che ho avuto è come se restassero miei per sempre. Sadiq? E' forte".