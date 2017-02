Ancora, ancora Inter, ancora rigori, ancora sudditanza. Dopo aver fatto discutere con l'intervento di due settimane fa alla Domenica Sportiva, l'editorialista del Corriere della Sera e opinionista di punta della Rai è tornato sull'argomento, intervenendo a Calcio Champagne, su Rai 2. Nell'occasione, Sconcerti risponde alle parole di ieri di Stefano Pioli a proposito della disparità tra Inter e Roma in tema di rigori concessi: "Pioli deve sapere che l'Inter ha 280 rigori in più rispetto a quelli subiti nella storia, ed è terza in Italia; quindi non è andata sempre malissimo. Se ci sono stati rigori dati o non dati dipende più dalla partita che da questioni di sudditanza".