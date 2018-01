Il direttore sportivo dell'Anderlecht Van Holsbeeck ha smentito ufficialmente l'accordo con lo Sparta Praga per il trasferimento di Nicolae Stanciu, annunciato in diretta TV dall'agente del rumeno. "Siamo ancora lontani. Se non troveremo l'intesa, il calciatore resterà con noi" ha detto il dirigente del club belga. Secondo alcuni indiscrezioni emerse nelle ultime ore, l'Anderlecht vuole 5 milioni più bonus mentre lo Sparta non si spinge oltre i 4 milioni. Il calciatore ha espresso pubblicamente la volontà di trasferirsi alla corte di Stramaccioni.