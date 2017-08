Dopo l'affondo, fallito, dello scorso anno la dirigenza bianconera cerca un'occasione per questi ultimi giorni di mercato. Un centrocampista duttile, giovane e da rivalutare:. André Gomes è la mezz'ala per il nuovo 4-3-3, da forgiare nell'anno in corso, ma soprattutto è il profilo ideale: giovane e voglioso di riscattarsi.E come i suoi tifosi (sui vari social) si chiede:@MenonAndrea