Un altro rinforzo a centrocampo e non in difesa. La Juventus ha recepito il messaggio lanciato da Massimiliano Allegri nell'ultima conferenza stampa (alla vigilia della sfida poi vinta contro il Cagliari) e si sta muovendo con forza alla ricerca di un rinforzo di primo piano da completare entro la fine del calciomercato.



STROOTMAN PIANO A - Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri il piano A della Juventus risponde al nome di Kevin Strootman. Il centrocampista della Roma ha già dato il suo assenso al trasferimento in bianconero, ma va ancora trovata l'intesa fra le due società. La Juventus valuta l'olandese 30 milioni, esattamente come il cartellino di Cuadrado. I giallorossi 40/45 e per questo non vogliono uno scambio alla pari con il colombiano che comunque interessa.



ANDRE GOMES PIANO B - E allora, clamorosamente, si sta riaprendo un piano B che sembrava tramontato da tempo. Andrè Gomes, centrocampista portoghese del Barcellona che era stato soffiato proprio dai catalani alla juventus la scorsa estate, è ora pronto a lasciare i blaugrana. Ancora in panchina e con poca fiducia da parte del neo-allenatore Valverde, secondo il Corriere dello Sport, si è riproposto ai bianconeri. Se in Catalogna arriverà anche Seri dal Nizza (dopo l'acquisto già chiuso di Paulinho) allora il Barcellona acconsentirà alla cessione e la Juventus si troverebbe avvantaggiata anche nella valutazione del cartellino del portoghese.