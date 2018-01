Un colpo solo, a centrocampo. Questa l'idea del Tottenham, che il rinforzo ideale per il calcio praticato da Mauricio Pochettino lo ha già individuato: André Gomes. Seguito dalla Juventus nelle ultime 3 sessioni di mercato, continua a trovare poco spazio al Barcellona e continua ad essere messo sul mercato. Gli Spurs sono decisi a fare sul serio, tanto da accelerare per chiudere l'affare, a titolo definitivo, il prima possibile. Un rinforzo in più per la mediana, un centrocampista in più che fa sorridere il Milan. Già, proprio i rossoneri: l'arrivo del portoghese mette alla porta Mousa Dembelé.



LA STRATEGIA - Nome caldo per l'estate ma anche per gennaio. In panchina nell'ultima di campionato, non convocato la penultima, il belga, classe '89, sta pian piano scendendo nelle gerarchie di gradimento di Pochettino. Per questo motivo il Milan continua a monitorare la situazione dell'ex Fulham: in scadenza nel 2019, non più una prima scelta per l'argentino, i rossoneri lo hanno individuato come rinforzo ideale per dare nuova energia al reparto mediano. Due gli scenari possibili: il primo, prestito con diritto di riscatto nel mercato di gennaio; il secondo, operazione a titolo definitivo e costi contenuti visto il contratto in scadenza nel 2019. Più calda la seconda, da non trascurare la prima: con un André Gomes in più potrebbe esserci un Mousa Dembelé in meno. Del resto, lo ha detto anche Gattuso in conferenza stampa: "E' forte".