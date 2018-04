Un nome che torna di moda, in casa Juventus e in casa Milan. È quello di André Gomes, centrocampista classe 1993 di proprietà del Barcellona. Secondo quanto riportato in Catalogna da Sport, l’ex Valencia ha chiesto la cessione alla società blaugrana. Il motivo? Lo scarso minutaggio di questa stagione. Ieri ha giocato - a sorpresa - 90 minuti contro il Leganes dopo essere sceso in campo per soli 7 minuti contro la Roma. Nei piani dell’allenatore Ernesto Valverde, André Gomes è a tutti gli effetti una seconda scelta. Il portoghese, dopo una prima stagione piena di difficoltà, è pronto a lasciar la Spagna per avere un ruolo da protagonista.



LA JUVE C’È - Oltre al Liverpool, dalla Spagna assicurano siano in corsa Juventus e Milan per il centrocampista. Subito dopo la batosta in Champions League contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo a Torino sono iniziate le riflessioni sul valore assoluto dei bianconeri. La Juve è ancora lontana dai top team europei dal punto di vista tecnico e servirà un’opera di rinnovamento mirata per consentire alla squadra di Allegri di ridurre il gap con le big. Uno degli obiettivi indicati dallo stesso allenatore bianconero per rinforzare la squadra è André Gomes. Una mezzala di fisico e di inserimento che, tuttavia, a Barcellona ha incontrato più difficoltà del previsto a rispettare le aspettative generate dal suo acquisto per 35 milioni di euro dal Valencia, a causa di qualche limite caratteriale da lui stesso evidenziato in una recente intervista.



OCCHIO A MENDES - La Juve lo considera il profilo perfetto per l'eventuale sostituzione di Khedira (che piace in MLS) o la sua alternativa in caso di permanenza. Nel Milan, invece, sarebbe un potenziale titolare alla pari di Kessie e Bonaventura, quell’alternativa per il ruolo di mezzala che tanto manca a Gennaro Gattuso in questo finale di stagione. Sotto contratto fino a giugno 2021, André Gomes può lasciare Barcellona per circa 25-30 milioni di euro. A coordinare le manovre c’è Jorge Mendes, il potentissimo agente che in scuderia oltre a Cristiano Ronaldo ha anche il rossonero André Silva. I rapporti tra Mendes e la società rossonera - il direttore sportivo Mirabelli in primis - sono ottimi, ma anche quelli con la Juve sono buoni. Le due società italiane sono pronte a sfidarsi per André Gomes e confidano in uno sconto del Barcellona per provare a chiudere il colpo.



@AleCosattini