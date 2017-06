Dopo gli acquisti già ufficiali del difensore argentino(Villarreal), del centrocampista ivoriano(Atalanta) e del terzino svizzero(Wolfsburg), oggi è il giorno dell'attaccante portoghese. Calciomercato.com segue in tempo reale tutti gli aggiornamenti di giornata.con il club rossonero fino a mezzogiorno. Ieri ha effettuato i test fisici a MilanLab, quindi tra oggi e domani l'attaccante classe 1995 volerà con la nazionale portoghese in Russia per la Confederations Cup.André Silva è atteso alla clinica 'La Madonnina' di Milano per sottoportsi alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto col club rossonero: si parla di un quinquennale fino a giugno