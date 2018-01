Si allena bene, lo vogliono in tanti, ma non gioca. André Silva, con ogni probabilità, domani sera non sarà in campo dal primo minuto nella sfida di Cagliari. L'attaccante del Milan, pagato in estate 38 milioni di euro dal Porto, in campionato non è titolare dalla sfida contro il Torino, datata 26 novembre, un lungo periodo destinato a continuare. Gattuso in conferenza stampa si è ripetuto, ha spiegato che il nazionale portoghese è un giocatore che si allena bene, che il Milan ha detto no a tanti club che in queste settimane hanno bussato alla porta della sede di Via Aldo Rossi, ma al momento di scegliere gli preferisce Kalinic o Cutrone. In questo video l'inviato a Milanello Daniele Longo fa il punto su André Silva.