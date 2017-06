Sognare non costa nulla ma a volte non porta ai risultati sperati. Il Milan aveva accarezzato, cullato, l'idea di arrivare ad Alvaro Morata. Lo spagnolo era l'obiettivo principale per l'attacco ma ormai la strada è in salita tanto che Massimiliano Mirabelli sta cambiando la strategia per l'attacco.



UN COLPO SUBITO - Il budget stanziato per il grande attaccante è sostanzioso, tra i 60 e i 70 milioni. Una cifra ritenuta esaustiva per due profili tanto ambiziosi quanto difficili come Morata e Aubameyang. Su Belotti il Milan resta vigile ma non vuole spingersi oltre i 50 milioni, magari con l'inserimento di alcune contropartite tecniche. Difficile, dal Torino non sono arrivati segnali di apertura e allora ecco che torna in auge la candidatura di Nikola Kalinic. Il centravanti croato vuole lasciare la Fiorentina, pronto a giocarsi le sue chance in un grande club, per la prima volta in carriera. Regista dell'operazione Fali Ramadani: il noto agente molto vicino alle vicende viola che sta avendo contatti frequenti con il direttore sportivo Mirabelli. Montella lo apprezza molto per la sua capacità di partecipare alla manovra, di dare profondità alla squadra. L'idea sarebbe quella di battere subito il primo colpo per il reparto offensivo e tutti gli indizi portano all'ex Dnipro.





SCONTO PER SILVA - Nelle ultime ore sta scalando posizioni anche Andrè Silva. Classe 1995, titolare nel Porto e nella nazionale portoghese. Un giocatore considerato di talento ma con già pronto, con una buona esperienza in campo internazionale. Ha una clausola rescissoria da 60 milioni ma il Milan, tramite i contatti con il suo agente Jorge Mendes, conta di presentare a breve un'offerta da 40 milioni. Il piano prevede un tentativo sia per il nazionale portoghese, sia per Kalinic: un doppio colpo per completare l'attacco.



QUESTIONE ESTERNI - Ieri l'intermediario Giacomo Petralito ha incontrato, di nuovo, il Milan. Arrivano conferme importanti sul classe 1991 del Lipsia Emil Forsberg. Il nazionale svedese è stato una delle rivelazioni dell'ultima Bundesliga, piace eccome ma non sarà facile portarlo a Milano per via delle esose richieste, sui 30 milioni di euro, del club tedesco. Per quanto riguarda Keita, la Lazio continuerà a far pressione affinchè cambi idea e accetti le lusinghe del Diavolo. Non più quindi un solo grande nome ma almeno tre innesti di buon livello nel reparto offensivo: questo il nuovo piano di Mirabelli e Fassone.