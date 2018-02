Udinese e Milan oggi sono stati pari in tutto. Si sono divise sia la posta in palio, che i tempi: nel primo decisamente meglio i rossoneri, nel secondo sono usciti alla distanza gli 0ddo's boys, facilitati dal rosso a Calabria. Mastica amaro Rino Gattuso che colleziona invece il secondo pareggio consecutivo dopo quello nella semifinale d'andata di Coppa Italia con la Lazio, sfiorando la quarta vittoria consecutiva.



OCCASIONE FALLITA - Se per il Milan è evaporata la possibilità di rosicchiare due punti a Sampdoria e Inter, per Andrè Silva invece quella di poter mettere in difficoltà Gattuso. L'ex Porto non gioca una brutta partita tutto sommato, quando ha il pallone tra i piedi riesce quasi sempre a saltare l'uomo o a trovare il compagno smarcato. Quel che manca, ancora una volta, è la giusta cattiveria sotto porta: al 24' cestina un'occasione da gol importante, non andando su quel pallone vagante con la giusta determinazione degna di un numero 9 che si rispetti. Ha avuto cinque volte l'opportunità di partire dal 1', ha totalizzato più di 600 minuti in campionato ma il gol non arriva e inizia a essere un problema serio.



FUTURO DA SCRIVERE - Con un Cutrone 'tarantolato' e un Kalinic che scalpita, il rischio per Andrè è quello di dover aspettare ancora molto prima di ritrovare una maglia da titolare in campionato. La sensazione resta sempre la medesima: il talento c'è ma non il tempo, il Milan deve rincorrere in campionato. Ecco perchè saranno mesi di riflessioni sul portoghese in via Aldo Rossi, con l'agente Jorge Mendes pronto a trovargli una nuova sistemazione per l'estate.