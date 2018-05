André Silva e il Milan, una storia controversa. Perché il suo arrivo per poco meno di 40 milioni un'estate fa aveva esaltato i tifosi rossoneri, il rendimento però è stato deludente se non nelle apparizioni iniziali in Europa League e per i due gol pesanti segnati in campionato, ma che non bastano a giustificare pienamente l'investimento. Quale sarà il destino di André Silva? La permanenza del portoghese sembrava scontata nei mesi scorsi per dargli il tempo di ambientarsi e rendere secondo le aspettative, adesso invece è tutto in discussione. In maniera più che seria.



PROBLEMA MENDES - Il vero problema lo ha sollevato in queste settimane l'agente Jorge Mendes: André Silva ha bisogno di giocare, di essere protagonista, di rilanciarsi. E non può permettersi un'altra stagione di ballottaggi e dubbi, col rischio di nuove critiche dietro l'angolo. Ormai è noto, il Milan comprerà un grande attaccante nella prossima estate per dare la scossa in un reparto che ha deluso: per André Silva c'è la seria possibilità di diventare un jolly e non un protagonista, tutto quello che il ragazzo e Mendes non desiderano. Da qui i sondaggi di questi giorni da parte del potente procuratore, perché Silva può restare in rossonero dove c'è volontà di puntare ancora su di lui e dargli un'altra chance; ma se arrivasse una buona offerta a titolo definitivo o di prestito con riscatto già fissato, non è escluso l'addio del portoghese. Ipotesi sempre più concreta, giorno dopo giorno. Dipenderà anche dall'investimento rossonero in attacco, ma André Silva e il Milan non sono certi di rimanere insieme come poteva sembrare solo qualche mese fa, al punto da rifiutare le offerte invernali dalla Cina. Tutto in bilico...