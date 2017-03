A margine della presentazione del nuovo stadio della Fiorentina Andrea Della Valle sul futuro del numero 10 viola Federico Bernardeschi, oggetto di interesse per molte squadre: 'Per sapere se Bernardeschi giocherà nel nuovo stadio ci vuole un mago. Ha ancora due anni e mezzo di contratto e per questo motivo non ci deve essere allarmismo e i tifosi possono stare tranquilli. A fine stagione penseremo al suo rinnovo'.