Il difensore Andreolli, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, ha trovato un accordo di massima per prolungare con l'Inter fino al 2020: l’incontro per la firma è atteso entro le prossime due settimane.



L’Atalanta per l’attacco segue Politano (Sassuolo) e Caprari (Inter, c’è la concorrenza del Sassuolo che ha contattato l'Empoli per Pucciarelli) e ha chiuso col Milan per la punta Vido, reduce dal Mondiale Under 20 mentre si continua a trattare per l’esterno Felicioli.



L'Udinese è a caccia di una punta e spingono per Nestorovski (Palermo), dai rosanero può arrivare pure Jajalo. Per il centrocampo in lista anche Crisetig (Bologna). Per gli esterni vicino Laurini (Empoli), idea Miangue (Inter) se non torna a Cagliari.