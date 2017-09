Sabato sera all'Allianz Stadium andrà in scena il derby della Mole numero 194, una partita che però è già nei pensieri dei tifosi e che l'ex terzino del Torino Enrico Annoni ha anticipato in un'intervista rilasciata a Dueruote.



L'amatissimo ex difensore del Torino dei primi anni '90 ha parlato della sua grande passione per le moto, facendo un paragonando la formazione granata e la Juventus alle corse su due ruote. "Meglio la Superbike della MotoGP. È come fra Torino e Juventus: è più ruspante, vero, non impostato, appassionato, genuino. In MotoGP ci sono troppe restrizioni, i piloti sono troppo distanti dai loro tifosi". Annoni ha poi rivelato che la passione per le moto l'aveva anche ai tempi in cui giocava: "Per contratto i calciatori non possono guidarle, ma io l'ho sempre fatto di nascosto. Ai tempi del Torino, nel 1992, mi comprai una Harley-Davidson Softail Heritage che ho personalizzato e che ancora con me".