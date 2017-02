Stop! La Lazio interrompe la serie positiva dall'Inter, eliminata dalla Coppa Italia e condannata alla sesta stagione di fila con zero titoli. Eppure i nerazzurri sono scesi in campo belli determinati ed erano partiti col piglio giusto, ma poi si sono disuniti davanti alle difficoltà. Che ci saranno anche domenica sera allo Juventus Stadium, quando servirà una prestazione da squadra capace di soffrire e superare insieme i momenti difficili della partita.



CENTROCAMPO - Per l'occasione Pioli schiererà dall'inizio al fianco di Kondogbia l'equilibratore Gagliardini, già diventato una pedina imprescindibile nello scacchiere nerazzurro. Per completare il centrocampo Brozovic ha caratteristiche di corsa e agonismo più adatte a una battaglia del genere: perciò è preferibile a Banega e Joao Mario, che ieri si sono alternati nella solita staffetta dando un apporto praticamente nullo.



DIFESA - Ansaldi contro la Lazio è stato 'asfaltato' da Felipe Anderson, al quale ha sempre concesso troppo spazio. Pioli dovrebbe prendere in considerazione l'idea di lasciarlo fuori a Torino, magari facendo giocare al suo posto Murillo nel ruolo di terzino con la coppia centrale Miranda-Medel (taglio alla tibia permettendo).



ATTACCO - In avanti non si tocca il tridente titolare con Candreva e Perisic ai lati di Icardi, che ha proprio nella Juve la sua vittima preferita. In tribuna allo Stadium ci sarà il ct dell'Argentina, Bauza: un motivo in più per fare bene.



@CriGiudici