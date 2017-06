I tifosi del Como stanno vivendo queste ore col fiato sospeso. Come riporta La Provincia, infatti, oggi non sono arrivati i soldi necessari al pagamento degli stipendi degli ultimi tre mesi, fondamentali per ottenere l'affiliazione alla Figc e l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. La società della presidentessa Akosua Puni-Essien ha fatto sapere di avere le risorse, che non sono ancora a disposizione in Italia per via di ritardi nel trasferimento internazionale, e che il problema sarà risolto a breve.