Brutte notizie per l'Inter. Durante la sfida valida per la Youth League - percorso campioni tra i nerazzurri e la Dinamo Kiev, Zinho Vanheusden è stato costretto a lasciare il campo prima della fine del primo tempo a causa di un brutto infortunio al ginocchio. Il classe '99, aggregato come quarto centrale alla squadra di Luciano Spalletti in questa stagione, è stato costretto a chiedere l'intervento della barella e ha abbandonato il terreno di gioco in lacrime.



TREMA SPALLETTI - Nelle prossime ore il belga sarà sottoposto agli esami del caso, che chiariranno l'entità del suo infortunio. Se dovesse trattarsi di un guaio serio, però, il suo ko rappresenterebbe un problema anche per Spalletti, che avrebbe a disposizione, come centrali difensivi, solo Miranda, Skriniar e Ranocchia.