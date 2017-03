Enrico Preziosi spezza una lancia a favore di Giampiero Ventura.



All'uscita dagli uffici della Lega Calcio, dove si è tenuta una riunione sullo statuto dell'organismo, il presidente del Genoa si è espresso in maniera favorevole circa l'ipotesi, avanzata dal CT della Nazionale nei giorni scorsi, di anticipare a metà agosto l'inizio della Serie A: "Prima si comincia meglio è per tutti" ha affermato lapidariamente il numero uno rossoblu.



Da tempo Ventura chiede alla Lega di cominciare il campionato con almeno due settimane di anticipo rispetto alla tradizionale data di fine agosto. L'obiettivo è quello di avere giocatori già rodati in vista della decisiva gara di qualificazione ai mondiali di Russia 2018, in programma in Spagna il prossimo 2 settembre.