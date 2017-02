L'inchiesta della Procura di Torino che riguarda presunti contatti e favori tra esponenti della malavita organizzata nella curva della Juventus e alcuni dirigenti bianconeri è arrivata ieri di fronte al 9° Comitato dell'Antimafia presieduto dache, questa mattina, compare su Tuttosport con un'intervista molto interessante che sottolinea come i rapporti torbidi tra società e una certa parte poco limpida di tifo non sia un problema che affligge solo i bianconeri."E' stato ampiamente spiegato come la Juventus non abbia commesso nessun reato, ma credo che non sia una delle pagine più esaltanti della gloriosa storia del club, considerata l'esistenza di relazioni con certi soggetti. Ho fatto una battuta: non c'è né bianco né nero, ma una zona grigia che andrebbe cancellata. Attenzione a non strumentalizzare però, la situazione deve essere approfondita."