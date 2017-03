Il deputato e membro della commissione Antimafia Marcello Taglialatela ha parlato ai microfoni di QSVS tornando sulle dichiarazioni rilasciate ieri a La Zanzara: “Chiedere scusa a chi? Una società che ha avuto due scudetti revocati non merita in quella circostanza di essere ingiuriata? Secondo me si. Non mi riferisco ai tifosi ma alla società. Juve m****? Non ho mai detto che è divertente, ho detto che è divertente allo stadio e che lo dico quando se lo merita a livello di giustizia sportiva. Io a La Zanzara non ho dichiarato niente sono loro ad avermi chiamato.”