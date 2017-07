La cessione del Genoa, annunciata e poi rimandata dal presidente Enrico Preziosi è "sotto osservazione" da parte della Commissione parlamentare antimafia. A riferirlo in conferenza stampa è stato il deputato e coordinatore del Comitato mafia e sport oltre che segretario della Commissione antimafia, Marco Di Lello, che ha parlato in Liguria a conclusione della missione all'interno della prefettura di Genova dalla stessa commissione.



GENOA SOTTO OSSERVAZIONE - In particolare Di Lello ha confermato come la cessione del Genoa Calcio da parte del presidente Enrico Preziosi al gruppo Sri Group presieduto da Giulio Gallazzi sia "sotto osservazione".



RICICLAGGIO IN TUTTO IL CALCIO - Di Lello ha anche aggiunto che per il calcio è in atto una "sostanziale sottovalutazione delle infiltrazioni della criminalità nel tifo e nelle curve. Ci sono conferme di legami con la criminalità. Cerchiamo di recidere il riciclaggio dei capitali, ma ci sono infaltrazioni che si manifestano anche nel calciomercato".