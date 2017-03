Il neo dirigente viola Giancarlo Antognoni ha parlato a Fiorentinanews.com, a margine della presentazione del progetto del nuovo stadio viola: "E’ una cosa innovativa e molto bella che tutte le società di Serie A devono attuare, se c’è la possibilità. In Italia c’è grande passione per questo sport da parte di tutti, ma le strutture lasciano un po’ a desiderare. Credo che questa presentazione della Fiorentina sia un tassello importante non solo per la squadra viola ma anche per il calcio italiano di potersi modernizzare con gli stadi. Qualche stadio viene a mancare, nelle città importanti: sia Roma che Napoli, dove cercano di rifare lo stadio, penso sia una cosa plausibile e che dia anche alle società la possibilità di crescere. Per fare enormi investimenti a livello internazionale, se non hai uno stadio di proprietà non puoi realizzare questi investimenti".