Giancarlo Antognoni incorona Federico Chiesa. Il dirigente della Fiorentina ha dichiarato sul giovane attaccante viola: "Oggi è lui il festeggiato, un giovane che merita pienamente questo riconoscimento che sta crescendo a dismisura. Sarà il futuro di questa squadra, ha 19 anni ma è già in auge e ci auguriamo che rimanga sempre in questa condizione. E' entrato in un contesto importante, in una squadra importante che gioca a un certo livello e si è contraddistinto non solo per volontà e sacrificio, ma anche per le doti tecniche che sono notevoli. E' della Fiorentina da tanti anni ed è un ottimo elemento utile anche per il futuro".